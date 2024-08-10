З колонії на фронт: засуджений у справі про вбивство Бориса Нємцова воює проти України
Темірлан Ескерханов, якого засудили до 14 років ув'язнення у справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова, підписав контракт з Міноборони РФ та відправився на війну проти України. Про це повідомили пропагандистські медіа держави-агресора.
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Російські силовики підтвердили пропагандистам, що Ескерханов вже відправився у зону бойових дій. Вони уточнили, що він уклав контракт з російським МО на рік.
За даними слідства, Ескерханов був членом злочинної групи, яка організувала вбивство — відстежував переміщення політика та направив убивць до місця, де перебував Нємцов.
Перебуваючи в СІЗО, Ескерханов подавав скарги до Європейського суду у справах людини, висловлюючи незадоволення затягуванням судового процесу та поганими умовами тримання. У 2017 році ЄСПЛ присудив йому 6000 євро компенсації за моральну шкоду.
- Бориса Нємцова застрелили пізно ввечері 27 лютого 2015 року біля Кремля.
- За три години до вбивства Нємцов був в ефірі "Эха Москвы" і закликав іти на антивоєнний опозиційний марш "Весна" 1 березня в російській столиці.
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