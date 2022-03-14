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Из Мариуполя российские оккупанты начали выпускать людей – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 15:30
Из Мариуполя российские оккупанты начали выпускать людей – горсовет - Фото
Фото: hromadske.ua

Гуманитарный "зеленый" коридор из Мариуполя якобы заработал: российские оккупанты начали выпускать людей из города, который их войска ровняют с землей. О старте долгожданной эвакуации написал в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он сообщил, что по состоянию на 13:00 было "фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины" по направлению гумкоридора для частного транспорта по маршруту Мариуполь – Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье).

Чиновник добавил, что "более 50 частных авто уже прошло Бердянск и двигается в направление Запорожья".

"По состоянию на данный момент прохождение блокпостов не вызывает проблем", – отметил он.

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Андрющенко добавил, что городская власть не может официально обеспечить безопасность по направлению этого коридора: "Информация полуофициальная без гарантий. К несчастью. Но мы стараемся использовать любой шанс".

"Но это единственный коридор, по которому есть официальное согласование и который фактически работает на сегодня. Поэтому информируем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом", – подчеркнул он.

Советник мэра добавил, что для оказания первой помощи, размещения и по дальнейшему по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка) нужно связываться с Ремпелем Андреем Владимировичем – (067) 522-80-18 или Погребняк Юлией – (095) 277-71-11.

Подтверждения от главы МинВОТ Ирины Верещук или замглавы ОП Кирилла Тимошенко о таком маршруте пока нет.

  • Число погибших от российских бомбардировок и обстрелов мариупольцев превысило 2500 человек.

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Евгений Пилипенко
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