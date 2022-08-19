Из Мариуполя в сторону Запорожья двигалась колонна РФ, но "неожиданно не доехала" – мэрия

Одна из колонн российской военной техники, которая двигалась из разрушенного Мариуполя в направлении Запорожья, "неожиданно не доехала". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, после оперативного сообщения от информационного сопротивления Мариуполя о движении оккупационных войск в сторону Запорожья одна из колонн российской военной техники и живой силы "неожиданно для россиян не доехала до места назначена и пошла за российским кораблем". По словам Андрющенко, эту информацию подтвердили военнослужащие.

"К сожалению, не можем раскрыть всех подробностей, но факт – оккупированный город эффективно сопротивляется, несмотря на жестокость режима!" – написал Андрющенко.

Он напомнил мариупольцам, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещениях врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно с помощью Telegram-бота.

10 августа Андрющенко сообщал, что российские оккупанты перебрасывают из разрушенного Мариуполя на фронт системы противовоздушной обороны С-300.

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Оксана Житнюк

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