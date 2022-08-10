Россияне перебрасывают установки ПВО С-300 из Мариуполя на фронт — Андрющенко

Российские оккупанты перебрасывают из разрушенного Мариуполя на фронт системы противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

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По его словам, утром 9 августа на проспекте Металлургов и Никопольском проспекте Мариуполя заметили четыре тягача с установками С-300 и метками "V". Колонна двигалась в направлении временно оккупированного Донецка.

"Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на перекидывание системы ПВО ближе к линии фронта", — написал Андрющенко.

ВСУ могли бы не допустить трагедии в Мариуполе, если бы имели на тот момент ракетные системы HIMARS, считает посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию останков погибших гражданских, их закапывают в братских могилах без идентификации.

5 августа сообщалось, что россияне устроили "рок-концерт" на разрушенной Азовстали в Мариуполе.

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Дмитрий Гриниченко

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