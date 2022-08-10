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Россияне перебрасывают установки ПВО С-300 из Мариуполя на фронт — Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 11:11
Россияне перебрасывают установки ПВО С-300 из Мариуполя на фронт — Андрющенко - Фото
Системы ПВО С-300 (Фото: EPA)

Российские оккупанты перебрасывают из разрушенного Мариуполя на фронт системы противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

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По его словам, утром 9 августа на проспекте Металлургов и Никопольском проспекте Мариуполя заметили четыре тягача с установками С-300 и метками "V". Колонна двигалась в направлении временно оккупированного Донецка. 

"Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на перекидывание системы ПВО ближе к линии фронта", — написал Андрющенко.

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Дмитрий Гриниченко
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