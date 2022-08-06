Оккупанты в Мариуполе проводят массовую эксгумацию погибших без опознания – Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию останков погибших гражданских, их закапывают в братских могилах без идентификации. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Андрющенко пишет, что оккупанты вскрывают в каждом дворе по 10-15 могил, а тела сразу вывозят под Старый Крым в братскую могилу, даже не пытаясь предварительно провести идентификацию.
"Относительно могил уже известно, что номера на табличках на кладбище – это не порядковый номер трупа для учета. Это номер протокола осмотра прокуратуры так называемой "ДНР". То есть под каждым номером не один, а несколько трупов", – пишет Андрющенко.
Он подчеркивает, что даже спустя месяцы после окончания боевых действий масштабы трагедии Мариуполя поражают, а "реальное количество погибших страшно вообразить".
- ВСУ могли бы не допустить трагедии в Мариуполе, если бы имели на тот момент ракетные системы HIMARS, считает посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.
Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации
Комментарии