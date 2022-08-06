Оккупанты в Мариуполе проводят массовую эксгумацию погибших без опознания – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию останков погибших гражданских, их закапывают в братских могилах без идентификации. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко пишет, что оккупанты вскрывают в каждом дворе по 10-15 могил, а тела сразу вывозят под Старый Крым в братскую могилу, даже не пытаясь предварительно провести идентификацию.

"Относительно могил уже известно, что номера на табличках на кладбище – это не порядковый номер трупа для учета. Это номер протокола осмотра прокуратуры так называемой "ДНР". То есть под каждым номером не один, а несколько трупов", – пишет Андрющенко.

Он подчеркивает, что даже спустя месяцы после окончания боевых действий масштабы трагедии Мариуполя поражают, а "реальное количество погибших страшно вообразить".

ВСУ могли бы не допустить трагедии в Мариуполе, если бы имели на тот момент ракетные системы HIMARS, считает посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

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Сергей Бережной

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