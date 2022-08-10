UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне ищут "пушечное мясо" в Мариуполе: мужчин по СМС агитируют идти в армию РФ – мэрия

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 10:02
Россияне ищут
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Жители временно оккупированного Мариуполя получают СМС-рассылки с агитацией вступать в ряды оккупантов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал местных мужчин эвакуироваться, пока возможно, и не становиться "пушечным мясом".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Андрющенко рассказал, что вчера в Мариуполе пользователи мобильной связи оккупантов "Феникс" получили "рекламное" сообщение о вступлении в ряды российской армии.

"Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гауляйтера Иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально. Мариупольские мужчины. Эвакуируйтесь, пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо", – написал советник мэра.

В СМС сказано, что в рядах российской армии мариупольцы якобы будут получать от 200 000 рублей (около $3300), однако в многочисленных перехватах ГУР и СБУ россияне неоднократно жаловались, что обещанные выплаты они не получают, из-за чего среди оккупантов происходят бунты.

Россияне ищут "пушечное мясо" в Мариуполе: мужчин по СМС агитируют идти в армию РФ – мэрия
  • 10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из числа заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.
  • По данным российского издания Верстка, ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.  

Читайте также: Россияне устроили "рок-концерт" на разрушенной Азовстали в Мариуполе — фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мобилизация контракт мариуполь агитация смс Феникс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 