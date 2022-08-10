Россияне ищут "пушечное мясо" в Мариуполе: мужчин по СМС агитируют идти в армию РФ – мэрия

Жители временно оккупированного Мариуполя получают СМС-рассылки с агитацией вступать в ряды оккупантов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал местных мужчин эвакуироваться, пока возможно, и не становиться "пушечным мясом".

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Андрющенко рассказал, что вчера в Мариуполе пользователи мобильной связи оккупантов "Феникс" получили "рекламное" сообщение о вступлении в ряды российской армии.

"Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гауляйтера Иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально. Мариупольские мужчины. Эвакуируйтесь, пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо", – написал советник мэра.

В СМС сказано, что в рядах российской армии мариупольцы якобы будут получать от 200 000 рублей (около $3300), однако в многочисленных перехватах ГУР и СБУ россияне неоднократно жаловались, что обещанные выплаты они не получают, из-за чего среди оккупантов происходят бунты.

10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из числа заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

По данным российского издания Верстка, ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.

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Оксана Житнюк

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