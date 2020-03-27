Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Из Украины в Россию спецрейсом выехали более 700 человек: видео

Из Украины в Россию спецрейсом выехали более 700 человек: видео - Фото
Скриншот с видео
27.03.2020, 22:47

Из Киева в Москву отправился поезд, который должен доставить из России граждан Украины

На организованном украинской стороной поезде в Россию выехали более 700 человек, большинство из которых граждане РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Поезд отправился с вокзала в Киеве. 29 марта он должен вернуться из Москвы с гражданами Украины.

Рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныци, чтобы доставить украинцев из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.

В ГПСУ отметили, что перед посадкой все пассажиры прошли температурный скрининг. Повышения температуры и жалоб на самочувствие украинские пограничники не зафиксировали.

  • Вчера Министерство инфраструктуры сообщало, что рейс предназначается для тех, кто не смог самостоятельно вернуться домой из-за карантина.
  • С 19 марта посольство России в Украине принимает заявки российских граждан на эвакуацию из Украины в связи с закрытием регулярного пассажирского сообщения. 

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Россия карантин коронавирус укрзилизныця
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 