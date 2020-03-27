Из Украины в Россию спецрейсом выехали более 700 человек: видео

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На организованном украинской стороной поезде в Россию выехали более 700 человек, большинство из которых граждане РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Поезд отправился с вокзала в Киеве. 29 марта он должен вернуться из Москвы с гражданами Украины.

Рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныци, чтобы доставить украинцев из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.

В ГПСУ отметили, что перед посадкой все пассажиры прошли температурный скрининг. Повышения температуры и жалоб на самочувствие украинские пограничники не зафиксировали.

Вчера Министерство инфраструктуры сообщало, что рейс предназначается для тех, кто не смог самостоятельно вернуться домой из-за карантина.

С 19 марта посольство России в Украине принимает заявки российских граждан на эвакуацию из Украины в связи с закрытием регулярного пассажирского сообщения.