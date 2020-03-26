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Коронавирус. Укрзализныця выполнит спецрейс Киев-Москва-Киев

Коронавирус. Укрзализныця выполнит спецрейс Киев-Москва-Киев - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
26.03.2020, 19:46

В рамках карантина будет выполнен дополнительный рейс Украина - Россия для эвакуации граждан

Укрзализныця назначила на завтра, 27 марта, рейс поезда № 906 сообщением Киев-Москва-Киев для возвращения граждан Украины и России в свои страны. Рейс предназначается для тех, кто не смог самостоятельно вернуться домой из-за карантина. Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

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Поезд отправится из Киева в 18:36 и прибудет в Москву на следующий день, 28 марта, в 10:14. Обратный поезд № 905 отправится из столицы России 28 марта в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 07:32. Билеты на поезд доступны только через систему booking.uz.gov.ua.

Отмечается, что данный рейс Укрзализныця выполнит по поручению МИД и Министерства инфраструктуры. 

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