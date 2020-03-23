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Эвакуация. Поезд из Литвы привез 650 украинцев, коронавирус не обнаружен: фото

Эвакуация. Поезд из Литвы привез 650 украинцев, коронавирус не обнаружен: фото - Фото
Проверка поезда Рига - Киев (Фото: пресс-служба ГСПУ)
23.03.2020, 22:02

Поезд из Риги доставил в Киев 650 украинцев, коронавирус не обнаружен

Сегодня, 23 марта, в Киев прибыл поезд из Риги, на котором вернулись 650 украинцев. О его встрече сообщают пресс-службы МОЗ, Госпогранслужбы и СБУ.

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Проверка поезда

Отмечается, что контроль пассажиров поезда осуществляли 40 пограничников. Каждому из пассажиров измерили температуру, опросили о самочувствии.

У пятерых человек установили подозрение на COVID-19, им провели экспресс-тесты, которые показали негативный результат. Во время проведения тестов поезд оставался на санитарной стоянке.

Проверка поезда

Сообщается, что все пассажиры поезда подписали добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания COVID-19. За ними будет установлен медико-санитарный надзор.

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Проверка поезда

В Службе безопасности добавили, что вечером в интернете со ссылкой на "анонимный источник" в СБУ распространяли фейки о прибытии из Риги "инфицированного поезда", в котором якобы у многих пассажиров высокая температура и другие признаки коронавируса. В СБУ напомнили, что за последнее время они уже нашли 38 человек, которые распространяли фейки, в том числе и по заданию российских спецслужб

Проверка поезда

  • Сейчас за границей находятся 20 000 украинцев, которые хотят вернуться домой. Самая сложная ситуация в странах Латинской Америки и Тихоокеанском регионе. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Медведева Наталия
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