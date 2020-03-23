Из-за границы домой хотят вернуться 20000 украинцев - Кулеба

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Сейчас за границей находятся 20000 украинцев, которые хотят вернуться домой. Самая сложная ситуация в странах Латинской Америки и Тихоокеанском регионе. Об этом сказал в ходе онлайн-брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, абсолютное большинство украинцев из тех, кто хотел вернуться, уже вывезли. На данный момент ожидают возвращения около 20000. Однако Кулеба отметил, что эта цифра может меняться, так как бывают случаи, что ближе к дате отправления люди передумывают.

Сейчас сложная ситуация с Латинской Америкой и Тихоокеанском регионом, заявил глава МИД. Потому что, во-первых, это далеко территориально, во-вторых — некоторые туроператоры работают недобросовестно, и третья причина, по словам министра, - это поведение отдельных наших граждан, "которые поехали на райский остров, а теперь просят, чтобы их оттуда вывезли".

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"Почему, когда МИД рекомендовал воздержаться от поездок в определенные страны, все все равно ехали?" - спрашивает Кулеба. Вместе с тем он осудил позицию некоторых украинцев, которые негативно реагируют на возвращение их соотечественников домой.

Министр также сообщил, что в скором времени только Борисполь будет работать на прием самолетов из-за границы.

21 марта появилась информация, что из Индонезии не могут вылететь тысячи украинцев.

не могут вылететь Сегодня в МИД заявили , что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.