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Россия собирается эвакуировать своих граждан из Украины

Россия собирается эвакуировать своих граждан из Украины - Фото
Фото: facebook.com/RusEmbassyUkraine
19.03.2020, 17:31

Посольство РФ в Киеве формирует списки россиян, желающих эвакуироваться

Посольство России в Украине принимает заявки российских граждан на эвакуацию из Украины в связи с закрытием регулярного пассажирского сообщения. Об этом сообщается на сайте посольства.

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Там сообщили, что формируют списки "граждан Российской Федерации, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на Родину", и попросили желающих обращаться в посольство РФ в Киеве по электронной почте.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан. В случае принятия такого решения Вы будете своевременно проинформированы", - сказано в сообщении.

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Российское агентство ТАСС уточнило, что обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами РФ в Харькове, Львове и Одессе.

В комментарии агентству представитель пресс-службы посольства сказал, что обращения уже поступают, но не уточнил их количество. Там также не знают, когда и каким образом может произойти эвакуация.

В России число заразившихся достигло почти 200 человек, за текущие сутки добавились 52 зараженных. В Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования COVID-19, два из них - летальные.

  • 17 марта из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Россия и Беларусь приостановили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.
  • В ночь на 17 марта правительство Украины приняло решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса, приостановив все регулярные пассажирские перевозки.

Ребрина Вадим
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