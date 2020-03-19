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В России коронавирусом заразились уже почти 200 человек. 52 добавились за сутки

В России коронавирусом заразились уже почти 200 человек. 52 добавились за сутки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.03.2020, 15:17

В России число заразившихся достигло почти 200 человек, за сутки добавились 52 зараженных

За последние сутки в РФ зарегистрировали 52 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает российский РБК

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По состоянию на сегодня в России насчитывается 199 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Из них 188 - граждане РФ, 11 - иностранцы. 

Русская служба Би-би-си сообщает, что диагнозы поставлены сразу в 23 регионах. В Москве зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье - пять.

Власти всех 85 регионов РФ решили ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения вируса.

Также сегодня Интерфакс сообщал, что в инфекционной больнице Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали COVID-19.

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Владислав Сердюк
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