В России коронавирусом заразились уже почти 200 человек. 52 добавились за сутки

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За последние сутки в РФ зарегистрировали 52 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает российский РБК.

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По состоянию на сегодня в России насчитывается 199 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Из них 188 - граждане РФ, 11 - иностранцы.

Русская служба Би-би-си сообщает, что диагнозы поставлены сразу в 23 регионах. В Москве зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье - пять.

Власти всех 85 регионов РФ решили ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения вируса.

Также сегодня Интерфакс сообщал, что в инфекционной больнице Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Позавчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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