Коронавирус. РФ и Беларусь приостанавливает ж/д сообщение с Украиной и Молдовой

Фото: depositphotos.com

Из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. Об этом говорится в сообщениях Федеральной пассажирской компании (РЖД), Белорусской железной дороги.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Временно отменяется курсирование следующих поездов:

№65/66 Москва – Кишинев;

№5/6 Москва – Киев;

№23/24 Москва – Одесса;

№ 61/62 Москва – Николаев, включая вагоны Херсон-Москва;

№73/74 Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва;

№ 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва;

№53/54 С.Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург,

№47/48 Москва – Кишинев;

№341/342 Москва – Кишинев;

№361/362 С.Петербург – Кишинев;

№369/370 Баку – Киев;

№32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;

№53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;

№86/85 Минск-Киев;

№94/93 Минск-Одесса;

№100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинев;

№361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;

№371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;

№856/855 Гомель-Сновск;

№6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;

№6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. С более подробной информацией можно ознакомиться тут.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД