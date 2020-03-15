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Коронавирус. РФ и Беларусь приостанавливает ж/д сообщение с Украиной и Молдовой

Коронавирус. РФ и Беларусь приостанавливает ж/д сообщение с Украиной и Молдовой - Фото
Фото: depositphotos.com
15.03.2020, 13:01

О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно

Из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. Об этом говорится в сообщениях Федеральной пассажирской компании (РЖД), Белорусской железной дороги.

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Временно отменяется курсирование следующих поездов:

  • №65/66 Москва – Кишинев;
  • №5/6 Москва – Киев;
  • №23/24 Москва – Одесса;
  • № 61/62 Москва – Николаев, включая вагоны Херсон-Москва;
  • №73/74 Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва;
  • № 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва;
  • №53/54 С.Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург,
  • №47/48 Москва – Кишинев;
  • №341/342 Москва – Кишинев;
  • №361/362 С.Петербург – Кишинев;
  • №369/370 Баку – Киев;
  • №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;
  • №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;
  • №86/85 Минск-Киев;
  • №94/93 Минск-Одесса;
  • №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинев;
  • №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;
  • №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;
  • №856/855 Гомель-Сновск;
  • №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;
  • №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. С более подробной информацией можно ознакомиться тут.

  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Арина Толина
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