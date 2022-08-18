Из Улан-Удэ. Россия тянет эшелон с ракетами к границам Украины – Стратком ВСУ

Россия стягивает к границам Украины и на оккупированные территории ракеты и боеприпасы, в частности идет эшелон из Улан-Удэ. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Отмечается, что в начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами: он состоит из 28 вагонов и везет 32 ракеты к зенитным ракетным комплексам С-300. В Страткоме ожидают, что он прибудет к границам Украины в 20-х числах месяца.

Также сообщается, что до середины августа из арсенала комплексного хранения боеприпасов в Котово были изъяты более 120 контейнеров с ракетами к С-300.

Кроме того, в Страткоме сообщают, что 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) к ЗРК С-300 хранились в районе Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Пока сложно сказать, были ли они уничтожены полностью после недавних взрывов. Еще более 60 ТПК к С-300 есть на аэродроме Зябровка в Беларуси.

В Страткоме считают: угроза обстрела Украины как минимум ракетами С-300 очевидна.

"С учетом прибытия ряда эшелонов к 20-му числу очевидно и то, что они концентрируются к 24 августа", – добавили в управлении.

В Воздушных силах не исключают, что в День Независимости могут быть "поздравления" от россиян в виде обстрелов.

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Марк Сировой

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