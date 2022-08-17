В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте – представитель ГУР

В разведке ожидают "очень острых событий" на фронте в ближайшее время. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Он отметил, что стратегические задачи российского диктатора Владимира Путина как человека, который "маниакально ненавидит Украину", не изменились. Однако РФ все дальше от достижения целей Путина, отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, активные боевые действия идут почти по всему фронту, и Россия сейчас не готова говорить об отходе войск, однако Украина будет освобождать все территории.

"В ближайшее время, конечно, будут очень острые события на всем фронте. Речь не только о привязке к каким-то датам: сейчас много говорят о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать. ГУР давно сообщало, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий по всему фронту", – сказал Юсов.

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Марк Сировой

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