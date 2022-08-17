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"Это война на выживание". Ситуация не будет заморожена, но может быть охлаждена – Резников

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 01:35
Алексей Резников (Фото: EPA)

Война между Украиной и Россией не может быть заморожена, но возможно "охлаждение" ситуации, поскольку военным нужно время на восстановление сил. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

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Резникова спросили, может ли быть "заморожена ситуация" в Украине, как это было после оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

"Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются в обеих сторонах. И соответственно каждая сторона требует времени на восстановление", – сказал министр обороны. 

Резников отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при вторжении в Украину.

"Ресурс у них тоже тратится, а это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. Заморозки того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война", – сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что идет открытая война двух регулярных армий, одна из которых вторглась на территорию соседнего государства, без легитимного объяснения и без права на это.

"Потому это война на выживание. Мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – сказал Резников.

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Наталия Медведева
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Алексей Резников замороженный конфликт
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