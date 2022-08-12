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Резников: Территориальный компромисс с Россией — это выход Украины на границы 1991 года

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 13:35
Резников: Территориальный компромисс с Россией — это выход Украины на границы 1991 года - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет последовательно освобождать все свои территории до выхода на границы 1991 года, включая Крым. Об этом он рассказал в эфире DR Denmark.

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По его словам, Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генеральный штаб выбрал наиболее подходящие способы и направления для контрнаступления. 

"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активных действий, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель — это освобождение всех временно оккупированных территорий в границах 1991 года. Включая Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк, и, конечно, Крым", — заявил министр. 

Насчет компромиссов с Россией Резников сказал, что они возможны только тогда, когда Украина будет иметь стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед. 

"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев — за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс — это выход Украины на границы 1991 года", — подчеркнул он.

Читайте также: Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года 

Дмитрий Гриниченко
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Алексей Резников война переговоры
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