Резников: Территориальный компромисс с Россией — это выход Украины на границы 1991 года
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет последовательно освобождать все свои территории до выхода на границы 1991 года, включая Крым. Об этом он рассказал в эфире DR Denmark.
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По его словам, Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генеральный штаб выбрал наиболее подходящие способы и направления для контрнаступления.
"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активных действий, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель — это освобождение всех временно оккупированных территорий в границах 1991 года. Включая Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк, и, конечно, Крым", — заявил министр.
Насчет компромиссов с Россией Резников сказал, что они возможны только тогда, когда Украина будет иметь стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.
"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев — за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс — это выход Украины на границы 1991 года", — подчеркнул он.
- Резников о замысле Генштаба под Херсоном заявил, что "пускай россияне думают, что они отреагировали".
- Он заявлял, что российские оккупанты выставили около 137 000 человек на войну против Украины, Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, однако это не только Вооруженные Силы.
- Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ и вернулся на южное направление, заявил, что Херсон будет вскоре освобожден от российских оккупантов.
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