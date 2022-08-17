Резникова спросили, чего ждать осенью. Ответ: Это не спринтерская дистанция, это марафон
Министр обороны Алексей Резников сравнил войну Украины с Россией с марафоном и сказал, что нужно накапливать и сохранять энергию. Об этом Резников сказал в интервью Голосу Америки.
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Главу Минобороны спросили, к чему украинцам готовиться осенью.
Резников подчеркнул, что самое страшное Украина уже пережила.
"Цель врага захватить столицу Украины Киев, поставить на колени правительство, или добиться бегства президента из Киева, создания какого-то правительства в изгнании, и таким образом по сути захват всей Украины, создание каких-то своих сателлитов, сепаратистских группировок – этого не произошло. И уже не произойдет", – сказал министр обороны.
Он добавил, что сейчас российские оккупанты используют тактику террора.
"Нужно понять, что это не спринтерская дистанция, это марафон. Нам нужно накапливать и сохранять энергию, сохранять веру в себя, в Украину и в сектор безопасности и обороны", – сказал Резников.
Министр обороны добавил, что украинцам нужно работать, создавать рабочие места, поддерживать экономику и армию.
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