Резникова спросили, чего ждать осенью. Ответ: Это не спринтерская дистанция, это марафон

Министр обороны Алексей Резников сравнил войну Украины с Россией с марафоном и сказал, что нужно накапливать и сохранять энергию. Об этом Резников сказал в интервью Голосу Америки.

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Главу Минобороны спросили, к чему украинцам готовиться осенью.

Резников подчеркнул, что самое страшное Украина уже пережила.

"Цель врага захватить столицу Украины Киев, поставить на колени правительство, или добиться бегства президента из Киева, создания какого-то правительства в изгнании, и таким образом по сути захват всей Украины, создание каких-то своих сателлитов, сепаратистских группировок – этого не произошло. И уже не произойдет", – сказал министр обороны.

Он добавил, что сейчас российские оккупанты используют тактику террора.

"Нужно понять, что это не спринтерская дистанция, это марафон. Нам нужно накапливать и сохранять энергию, сохранять веру в себя, в Украину и в сектор безопасности и обороны", – сказал Резников.

Министр обороны добавил, что украинцам нужно работать, создавать рабочие места, поддерживать экономику и армию.

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Наталия Медведева

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