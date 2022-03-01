Из Волновахи эвакуировали еще 346 человек – глава Донецкой ОГА

Сегодня, 1 марта, из Волновахи эвакуировали 346 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"346 человек были эвакуированы сегодня из Волновахи и доставлены в безопасное место", – написал глава Донецкой ОГА.

По его информации, всего с начала российского вторжения из Волновахи и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей и трех человек с инвалидностью.

"Отмечу, что русские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их зеленым гуманитарным коридором", – написал Кириленко.

Он сообщил, что местные власти используют любую возможность, чтобы помочь людям, но кардинально изменить ситуацию можно будет только после того, как российские оккупационные войска прекратят огонь на уничтожение города.

Кириленко обращается к международным гуманитарным организациям с просьбой вмешаться и надавить на оккупантов с требованием прекратить огонь.

Ранее сегодня сообщалось, что транспорт, отправленный в Волноваху для эвакуации людей, не добрался до места назначения из-за того, что колонна попала под обстрел из российских "градов".

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.