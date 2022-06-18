Из-за агрессии РФ в портах Одесской области заблокировано 39 судов под флагами 14 стран

Из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко во время сегодняшнего визита президента Владимира Зеленского в Одесскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

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В рамках рабочей поездки в Одесскую область Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе, в ходе которого Марченко проинформировал о мероприятиях по обороне региона.

Обсуждались также пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. По словам Марченко, из-за агрессии РФ в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленского оповестили о состоянии обороны области: "Все возможные действия россиян просчитаны, защита крепка, наши воины готовы".

"Также мы пообщались с нашими воинами, ВМС и защитниками Одесской области. Все понимают коварство врага и каждый готов его уничтожить. Город защищают сильные солдаты, мудрые стратеги и бесстрашные люди", – заявил Ермак.

Перед визитом в Одесскую область Зеленский сегодня побывал в Николаеве. Там он встретился с военнослужащими ВСУ, вручил им награды и поблагодарил за службу.

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Оксана Житнюк

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