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Зеленский вручил военным награды на передовой – видео

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 16:37
Зеленский вручил военным награды на передовой – видео - Фото
Владимир Зеленский с военнослужащими (Фото - скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Николаевскую область встретился с военнослужащими ВСУ, вручил им награды и поблагодарил за службу. 

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"Хотел повидать вас, поддержать, поблагодарить за вашу мощную, героическую и важную работу", – сказал Зеленский.

В пояснении к опубликованному видео сказано, что оно снято на передовых позициях украинских войск в Николаевской области.  

  • Президент Владимир Зеленский 18 июня приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам.
Сергей Бережной
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Владимир Зеленский николаевская область
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