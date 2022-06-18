Зеленский вручил военным награды на передовой – видео
18.06.2022, 16:37
Владимир Зеленский с военнослужащими (Фото - скриншот из видео)
Президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Николаевскую область встретился с военнослужащими ВСУ, вручил им награды и поблагодарил за службу.
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"Хотел повидать вас, поддержать, поблагодарить за вашу мощную, героическую и важную работу", – сказал Зеленский.
В пояснении к опубликованному видео сказано, что оно снято на передовых позициях украинских войск в Николаевской области.
- Президент Владимир Зеленский 18 июня приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам.
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