Зеленский приехал в Николаев
18.06.2022, 13:47
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам. Он также осмотрел повреждения, причиненные городу в результате постоянных обстрелов со стороны российских войск.
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В соцсетях главы государства говорится, что совещание касалось состояния экономики в регионе, восстановления водоснабжения, ситуации в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря.
Президент также вручил государственные награды. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким получил Орден Богдана Хмельницкого III степени, а городской голова Сенкевич – орден "За мужество" III степени.
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