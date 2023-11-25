Из-за блокады границы в Украине начались проблемы с поставками топлива — Минагрополитики

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире национального телемарафона заявил, что из-за блокирования польскими перевозчиками границы в Украине начались проблемы с поставками топлива.

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"Понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта. Нам удается уравновешивать ситуацию, но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать", – сказал он.

Дмитрасевич добавил, что для экспорта зерна ситуация на границе не критична. Украина, по его словам, имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.

Польские перевозчики 6 ноября начали блокирование границы с Украиной. Они требуют от своих властей изменить ситуацию, при которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места у поляков". Были перекрыты три пункта пропуска: Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская, Дорогуск – Ягодин. Перевозчики обещают осуществлять блокаду до 3 января 2024 года. А если их требования (главное – отмена транспортного безвиза для Украины) не будут выполнены, то блокирование границы будет продолжаться и в дальнейшем.

Действующее польское правительство, доживающее последние недели, фактически самоустранилось от решения этой проблемы, Украина надеется на результативные переговоры с его преемником.

По подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, в среднем один день блокады пунктов пропуска на польской границе стоит одной компании потерь в размере около 1 млн грн. Совокупные потери превысили 300 млн грн.

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