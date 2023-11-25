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Из-за блокады границы в Украине начались проблемы с поставками топлива — Минагрополитики

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 22:11
Из-за блокады границы в Украине начались проблемы с поставками топлива — Минагрополитики - Фото
Фото: ЕРА, Darek Delmanowicz

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире национального телемарафона заявил, что из-за блокирования польскими перевозчиками границы в Украине начались проблемы с поставками топлива.

"Понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта. Нам удается уравновешивать ситуацию, но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать", – сказал он.

Дмитрасевич добавил, что для экспорта зерна ситуация на границе не критична. Украина, по его словам, имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.

Польские перевозчики 6 ноября начали блокирование границы с Украиной. Они требуют от своих властей изменить ситуацию, при которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места у поляков". Были перекрыты три пункта пропуска: Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская, Дорогуск – Ягодин. Перевозчики обещают осуществлять блокаду до 3 января 2024 года. А если их требования (главное – отмена транспортного безвиза для Украины) не будут выполнены, то блокирование границы будет продолжаться и в дальнейшем.

Читайте также: Зеленский о блокаде границы с Польшей: Надо дать полякам немного времени, все уладится

Милана Головань
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