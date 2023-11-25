Через блокаду кордону в Україні почалися проблеми з постачанням пального — Мінагрополітики
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону заявив, що через блокування польськими перевізниками кордону в Україні почалися проблеми з постачанням палива.
"Зрозуміло, що це знижує рівень продовольчого експорту. Нам вдається врівноважувати ситуацію, але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати", – сказав він.
Дмитрасевич додав, що для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною. Україна, за його словами, наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.
- Чинний польський уряд, який доживає останні тижні, фактично самоусунувся від розв'язання цієї проблеми, Україна сподівається на результативні переговори з його наступником.
- За підрахунками Європейської бізнес-асоціації, в середньому один день блокади пунктів пропуску на польському кордоні коштує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн. Сукупні втрати перевищили 300 млн грн.
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