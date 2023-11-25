Через блокаду кордону в Україні почалися проблеми з постачанням пального — Мінагрополітики

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону заявив, що через блокування польськими перевізниками кордону в Україні почалися проблеми з постачанням палива.

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"Зрозуміло, що це знижує рівень продовольчого експорту. Нам вдається врівноважувати ситуацію, але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати", – сказав він.

Дмитрасевич додав, що для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною. Україна, за його словами, наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.

Польські перевізники 6 листопада почали блокування кордону з Україною. Вони вимагають від своєї влади змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця у поляків". Були перекриті три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Перевізники обіцяють здійснювати блокаду до 3 січня 2024 року. А якщо їхні вимоги (головна – скасування Польські перевізники 6 листопада почали блокування кордону з Україною. Вони вимагають від своєї влади змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця у поляків". Були перекриті три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Перевізники обіцяють здійснювати блокаду до 3 січня 2024 року. А якщо їхні вимоги (головна – скасування транспортного безвізу для України ) не будуть виконані, то блокування кордону триватиме й надалі.

Чинний польський уряд, який доживає останні тижні, фактично самоусунувся від розв'язання цієї проблеми, Україна сподівається на результативні переговори з його наступником.

За підрахунками Європейської бізнес-асоціації, в середньому один день блокади пунктів пропуску на польському кордоні коштує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн. Сукупні втрати перевищили 300 млн грн.

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