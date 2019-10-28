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Из-за пожара в киевской больнице эвакуировали 43 человека

Из-за пожара в киевской больнице эвакуировали 43 человека - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
28.10.2019, 17:15

Электропитание не отключалось, так как шла операция

28 октября в 13:33 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из больниц столицы на ул. Братиславской, 3, в Деснянском районе столицы. Об этом сообщила ГосЧС.

Пожар возник на 3 этаже в одном из кабинетов, где горели мебель. Н

В 14:02 пожар на площади 20 кв. м удалось локализовать, а в 14:32 - ликвидировать.

Во время тушения пожара по автолестнице были спасены 3 человека, через лестничные клетки выведены из здания 45 человек. Во время ликвидации пожара на 2 этаже (непосредственно над очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитания не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей.

В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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