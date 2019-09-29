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В Умани горел жилой дом: спасли пять хасидов - фото

В Умани горел жилой дом: спасли пять хасидов - фото - Фото
Фото: ck.dsns.gov.ua
29.09.2019, 13:28

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети

29 сентября в Умани спасатели сегодня ночью ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Сотрудники ГСЧС из комнат дома эвакуировали в безопасное место пять хасидов.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

  • 6 сентября 2018 года сообщалось, что на празднование Рош а-Шана ожидалось прибытие в Умань от 50 000 до 80 000 паломников.

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