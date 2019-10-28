В Киеве сгорело кафе в Гидропарке: видео

Ночью 28 октября в Киеве на территории Гидропарка сгорели два деревянных домика одного из кафе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
35 чрезвычайников с помощью 11 единиц техники смогли ликвидировать пожар за полтора часа. Два из пяти домиков сгорели полностью, еще три были повреждены. Кафе на момент пожара было закрытым – никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается.
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