В Киеве сгорело кафе в Гидропарке: видео

Ночью 28 октября в Киеве на территории Гидропарка сгорели два деревянных домика одного из кафе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

35 чрезвычайников с помощью 11 единиц техники смогли ликвидировать пожар за полтора часа. Два из пяти домиков сгорели полностью, еще три были повреждены. Кафе на момент пожара было закрытым – никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

В сентябре в Гидропарке сгорел один из клубов. Его тушили с помощью катера - смотрите видео

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Видео: информатор