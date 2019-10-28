В Киеве сгорело кафе в Гидропарке: видео

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Пожар произошел глубокой ночью – кафе было пустым

Ночью 28 октября в Киеве на территории Гидропарка сгорели два деревянных домика одного из кафе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

35 чрезвычайников с помощью 11 единиц техники смогли ликвидировать пожар за полтора часа. Два из пяти домиков сгорели полностью, еще три были повреждены. Кафе на момент пожара было закрытым – никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

  • В сентябре в Гидропарке сгорел один из клубов. Его тушили с помощью катера - смотрите видео.

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Видео: информатор

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Теги: киев, гидропарк, пожар, кафе, колыба
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