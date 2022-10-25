Из-за российской ракетной угрозы Молдова будет усиливать ПВО – спикер парламента

Молдова с помощью европейских партнеров будет усиливать защиту своего воздушного пространства из-за нарастания российской ракетной угрозы. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в выступлении на саммите Крымской платформы в хорватском Загребе, сообщает NewsMaker.md.

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Гросу подчеркнул, что закрепленный в Конституции Молдовы нейтралитет не означает, что страна не должна защищать свое воздушное пространство.

"Напротив – при таком статусе приходится обращать большее внимание на эту сферу, и мы будем на нее обращать внимание", – сказал спикер.

Он отметил, что у Молдовы есть партнеры, которые помогут ей усилить ПВО.

Гросу напомнил, что Россия запускала ракеты по Украине, которые пролетали через воздушное пространство Молдовы, и что это является нарушением суверенитета и нейтралитета страны.

10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

25 октября Владимир Зеленский предложил по аналогии с Крымской платформой создать аналогичные международные механизмы для деоккупации Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии.

Сергій Бережний

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