"Из-за стычек". Арахамия рассказал о причинах отставки Бухарева

Давид Арахамия (фото - пресс-служба партии Слуга народа)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Владислав Бухарев был уволен из-за конфликта с главой ведомства Иваном Бакановым. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, которое выйдет завтра, 12 ноября.

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы. Поскольку Баканов главный, и чтобы не возникла ситуация как с Демчиной-Грицаком, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ - это была очень неправильная история - президент Владимир Зеленский принял решение оставить одного Баканова", - рассказал Арахамия.

Кроме того, Арахамия прокомментировал фейк с "выбитым зубом" главы Офиса президента Андрея Богдана, который якобы повздорил с Бакановым. "Я был на этой встрече. Там и рядом не было не то что зубов, а даже повышенных тонов", - заявил глава фракции СН.

Полное интервью с Давидом Арахамией читайте завтра на LIGA.net.

12 сентября Владислав Бухарев был переведен на должность первого зама главы СБУ с должности главы Службы внешней разведки.

8 ноября Зеленский уволил Бухарева с занимаемой должности и военной службы.

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