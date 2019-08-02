Издание в США назвало войну в Донбассе "гражданской". Исправились

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31 июля американское издание Vice News опубликовало материал о праворадикалах из различных стран, которые "используют гражданскую войну в Украине как тренировочный полигон". Так озаглавил статью ее автор Тим Хъюм.

Изначальный заголовок публикации:

Публикация вызвала возущение МИД Украины.

К изданию обратилась посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, сообщив редакции, что информация должна подкрепляться фактами, а не основываться на кремлевской пропаганде.

Вскоре в Vice News убрали слово "гражданская" из заголовка, назвав войну России против Украины "войной в Украине".

Vice News – международная новостная организация, ежедневно публикующая материалы и видеоролики о событиях, которые якобы недостаточно освещаются в СМИ. На канал издания в YouTube подписаны более четырех с половиной миллионов человек.

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