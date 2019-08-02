Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Издание в США назвало войну в Донбассе "гражданской". Исправились

Издание в США назвало войну в Донбассе "гражданской". Исправились - Фото
Фото: ЕРА
02.08.2019, 09:49

Украинские дипломаты в срочном порядке обратились к ресурсу Vice News с требованием публиковать материалы на основе фактов, установленных ООН и ОБСЕ

31 июля американское издание Vice News опубликовало материал о праворадикалах из различных стран, которые "используют гражданскую войну в Украине как тренировочный полигон". Так озаглавил статью ее автор Тим Хъюм.

Изначальный заголовок публикации:

Публикация вызвала возущение МИД Украины.

К изданию обратилась посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, сообщив редакции, что информация должна подкрепляться фактами, а не основываться на кремлевской пропаганде.  

Вскоре в Vice News убрали слово "гражданская" из заголовка, назвав войну России против Украины "войной в Украине".  

Vice News – международная новостная организация, ежедневно публикующая материалы и видеоролики о событиях, которые якобы недостаточно освещаются в СМИ. На канал издания в YouTube подписаны более четырех с половиной миллионов человек.

Читайте также: У Зеленского собираются раскрыть настоящих собственников СМИ

Напишите нам
Vice News война в донбассе пропаганда дезинформация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 