Известный блогер получил подозрение за съемки видео для российских пропагандистов – СБУ

СБУ сообщила о подозрении известному столичному блогеру, который, по данным спецслужбы, снимал для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, блогер снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стримах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей, рассказали в СБУ.

Снятые "сюжеты" блогер выкладывал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.

По данным ведомства, кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых новостей.

Снятое блогером провокационное видео спецслужбы рф взяли для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевской области, говорят в СБУ.

"Кроме того, блогер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку Сил обороны", – говорится в сообщении.

Блогеру сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Владе Антонове – владельце dtp.kiev.ua.





Вадим Ребрина

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