"Ждем решений". Зеленский рассчитывает на дополнительное оружие от партнеров в сентябре
27.08.2023, 14:42
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский ожидает новых оборонных пакетов от западных партнеров в сентябре. Об этом говорится в Telegram-канале президента.
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"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ждем решений", – написал президент.
По словам Зеленского, в сентябре должны пройти следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к гарантиям безопасности Украины.
Также Украина планирует принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, организовать новый саммит первых леди и джентльменов, провести несколько совещаний по экспорту украинского продовольствия, подготовить новую коммуникацию со странами Глобального Юга.
"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", – заявил Зеленский.
- 10 августа президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс войны и одержать верх.
- С начала 2023 года Украина в десять раз увеличила производство боеприпасов, но этого все равно мало.
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