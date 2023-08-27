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"Ждем решений". Зеленский рассчитывает на дополнительное оружие от партнеров в сентябре

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 14:42
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский ожидает новых оборонных пакетов от западных партнеров в сентябре. Об этом говорится в Telegram-канале президента.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ждем решений", – написал президент.

По словам Зеленского, в сентябре должны пройти следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к гарантиям безопасности Украины.

Также Украина планирует принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, организовать новый саммит первых леди и джентльменов, провести несколько совещаний по экспорту украинского продовольствия, подготовить новую коммуникацию со странами Глобального Юга.

"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", – заявил Зеленский.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленскийвойнаоружие
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