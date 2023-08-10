Дуда заявил, что у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс войны и взять верх

Президент Польши Анджей Дуда считает, что сейчас у украинской армии недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на фронте. Об этом он сказал 1 августа в интервью The Washinghton Post.

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Отвечая на вопрос, смогли ли бы Польша провести общевойсковую операцию без авиации и дальнобойного оружия, к чему Запад сейчас фактически "принуждает" Украину, Дуда подчеркнул, что Киеву уже поставляли дальнобойную артиллерию и поставляют ее по сей день. Благодаря этому, по его словам, можно даже сказать, что сейчас Украина имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия.

"Вопрос в том, достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс войны и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. Видимо, им не хватает оружия. И мы знаем это из того, что они сейчас не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь", – сказал Дуда.

4 августа генерал Пэт Райдер заявил, что Пентагон не считает, что скорость контрнаступления ВСУ не столь высока, как многие ожидали, из-за того, что Штаты затягивают поставки Украине важных видов вооружений.

Через несколько недель после начала контрнаступления западные официальные лица дают все более "трезвые" оценки возможностей ВСУ быстро отвоевать значительные территории, пишет CNN.

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