Пентагон не согласен, что "медленное контрнаступление" – из-за задержки помощи ВСУ оружием

Министерство обороны США не считает, что скорость контрнаступления Вооруженных Сил Украины не настолько высокая, как многие ожидали, из-за того, что Соединенные Штаты медлят с поставками Украине важных видов вооружений. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

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Журналист попросил Райдера прокомментировать существующее мнение, что США слишком медлят с поставками Украине некоторых систем вооружений, в том числе танков и ракет большей дальности, и это усложнило ситуацию для наступающих украинских войск.

"Вовсе нет. Я думаю, что мы были очень агрессивны, предоставляя Украине различные возможности (и когда я говорю "мы" – Соединенные Штаты и международное сообщество), и это то, к чему мы будем стремиться", – ответил спикер Пентагона.

По его словам, проблема в том, что Россия вторглась к своему демократическому соседу и убила тысячи невинных людей.

"И поэтому не надо питать иллюзий, что эта борьба, которую ведет Украина, – легкая борьба. Опять же, у России было время построить оборону на оккупированных территориях, и Украина вступает с ними в бой – это будет тяжелая битва", – заявил Райдер.

Он добавил, что США уверены – у украинских войск есть значительный боевой потенциал, и они будут использовать его в любое время и в любом месте на свое усмотрение.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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