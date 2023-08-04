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Пентагон не согласен, что "медленное контрнаступление" – из-за задержки помощи ВСУ оружием

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 10:33
Пентагон не согласен, что
Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Министерство обороны США не считает, что скорость контрнаступления Вооруженных Сил Украины не настолько высокая, как многие ожидали, из-за того, что Соединенные Штаты медлят с поставками Украине важных видов вооружений. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

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Журналист попросил Райдера прокомментировать существующее мнение, что США слишком медлят с поставками Украине некоторых систем вооружений, в том числе танков и ракет большей дальности, и это усложнило ситуацию для наступающих украинских войск.

"Вовсе нет. Я думаю, что мы были очень агрессивны, предоставляя Украине различные возможности (и когда я говорю "мы" – Соединенные Штаты и международное сообщество), и это то, к чему мы будем стремиться", – ответил спикер Пентагона.

По его словам, проблема в том, что Россия вторглась к своему демократическому соседу и убила тысячи невинных людей.

"И поэтому не надо питать иллюзий, что эта борьба, которую ведет Украина, – легкая борьба. Опять же, у России было время построить оборону на оккупированных территориях, и Украина вступает с ними в бой – это будет тяжелая битва", – заявил Райдер.

Он добавил, что США уверены – у украинских войск есть значительный боевой потенциал, и они будут использовать его в любое время и в любом месте на свое усмотрение.

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Наталья Медведева
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