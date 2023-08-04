Пентагон не згоден, що "повільний контрнаступ" – через затримку допомоги ЗСУ зброєю

Міністерство оборони США не вважає, що швидкість контрнаступу Збройних Сил України не настільки висока, як багато хто очікував, через те, що Сполучені Штати зволікають з постачанням Україні важливих видів озброєнь. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал Пет Райдер.

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Журналіст попросив Райдера прокоментувати наявну думку, що США занадто зволікають з постачанням Україні деяких систем озброєнь, зокрема танків та ракет більшої дальності, і це ускладнило ситуацію для українських військ.

"Зовсім ні. Я думаю, що ми були дуже агресивні, надаючи Україні різні можливості (і коли я говорю "ми" – Сполучені Штати та міжнародна спільнота), і це те, чого ми будемо прагнути", – відповів спікер Пентагону.

За його словами, проблема в тому, що Росія вторглася до свого демократичного сусіда та вбила тисячі невинних людей.

"І тому не треба мати ілюзій, що ця боротьба, яку веде Україна, – легка боротьба. Знову ж таки, Росія мала час побудувати оборону на окупованих територіях, і Україна вступає з ними в бій – це буде важка битва", – заявив Райдер.

Він додав, що США впевнені – українські війська мають значний бойовий потенціал, і вони використовуватимуть його у будь-який час і в будь-якому місці на свій розсуд.

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