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Дуда заявив, що Україна має недостатньо зброї, щоб змінити баланс війни і взяти гору

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10.08.2023, 21:54
Дуда заявив, що Україна має недостатньо зброї, щоб змінити баланс війни і взяти гору - Фото
Анджей Дуда (Фото - Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що наразі українська армія має недостатньо зброї, щоб змінити баланс сил на фронті. Про це він сказав 1 серпня в інтерв'ю The Washinghton Post.

Відповідаючи на запитання, чи змогла б Польща провести загальновійськову операцію без авіації та далекобійної зброї, до чого Захід зараз фактично "примушує" Україну, Дуда наголосив, що Києву вже постачали далекобійну артилерію, і постачають її донині. Завдяки цьому, за його словами, можна навіть сказати, що зараз Україна має набагато сучасніший військовий потенціал, ніж Росія.

"Питання в тому, чи достатньо в України зброї, щоб змінити баланс війни та взяти гору? І відповідь, вірогідно, ні. Певно, їм не вистачає зброї. І ми знаємо це з того, що вони нині не в змозі провести дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога", – сказав Дуда.

  • 4 серпня генерал Пет Райдер заявив, що Пентагон не вважає, що швидкість контрнаступу ЗСУ не настільки висока, як багато хто очікував, через те, що Штати зволікають з постачанням Україні важливих видів озброєнь.
  • За кілька тижнів після початку контрнаступу західні офіційні особи дають дедалі "тверезіші" оцінки можливостей ЗСУ швидко відвоювати значні території, пише CNN.

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Оксана Житнюк
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