"Очікуємо рішень". Зеленський розраховує на додаткову зброю від партнерів у вересні
Президент Володимир Зеленський очікує на нові оборонні пакети від західних партнерів у вересні. Про це йдеться в Telegram-каналі президента.
"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", – написав президент.
За словами Зеленського, у вересні мають відбутися наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до гарантій безпеки України.
Також Україна планує взяти участь у сесії Генеральної асамблеї ООН, організувати новий саміт перших леді та джентльменів, провести кілька нарад з питань експорту українського продовольства, підготувати нову комунікацію з країнами Глобального Півдня.
"Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше", – заявив Зеленський.
- 10 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна має недостатньо зброї, щоб змінити баланс війни і взяти гору.
- З початку 2023 року Україна вдесятеро збільшила виробництво боєприпасів, але цього все одно замало.
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