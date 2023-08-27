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"Очікуємо рішень". Зеленський розраховує на додаткову зброю від партнерів у вересні

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27.08.2023, 14:42
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський очікує на нові оборонні пакети від західних партнерів у вересні. Про це йдеться в Telegram-каналі президента.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", – написав президент.

За словами Зеленського, у вересні мають відбутися наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до гарантій безпеки України.

Також Україна планує взяти участь у сесії Генеральної асамблеї ООН, організувати новий саміт перших леді та джентльменів, провести кілька нарад з питань експорту українського продовольства, підготувати нову комунікацію з країнами Глобального Півдня.

"Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше", – заявив Зеленський.

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Андрій Водяний
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Володимир Зеленськийвійназброя
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