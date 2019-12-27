Жена Антоненко говорит, что ей не позволяют с ним видеться

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко запрещают видеться с женой и детьми. Об этом заявила супруга Антоненко Светлана в комментарии журналистам, передает hromadske.

"Мне отказывают в свидании, детям – видеть отца… Беспричинно отказывают…" – сказала Светлана Антоненко.

Мать подозреваемого также заявила, что Антоненко якобы не дают увидеться с членами семьи.

Мати та дружина Андрія Антоненка — підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета — звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити їм зустріч з ним pic.twitter.com/GYWbfNsCXj