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Жена Антоненко говорит, что ей не позволяют с ним видеться

Жена Антоненко говорит, что ей не позволяют с ним видеться - Фото
Андрей Антоненко (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)
27.12.2019, 17:07

Мать подозреваемого также заявила, что Антоненко якобы не дают увидеться с членами семьи

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко запрещают видеться с женой и детьми. Об этом заявила супруга Антоненко Светлана в комментарии журналистам, передает hromadske.

"Мне отказывают в свидании, детям – видеть отца… Беспричинно отказывают…" – сказала Светлана Антоненко.

Мать подозреваемого также заявила, что Антоненко якобы не дают увидеться с членами семьи.

"Прошу по-человечески дать возможность увидеться со своими детьми, со своей женой", - сказала Евгения Антоненко, обращаясь к министру внутренних дел Арсену Авакову.

  • 14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. 
  • 7 декабря Антоненко отказался давать показания следствию.
  • 18 декабря правоохранители сообщили, что изъяли массогабаритный макет мины, который Антоненко попросил спрятать перед обыском.

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арсен аваков Павел Шеремет андрей антоненко
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