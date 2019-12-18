В полиции показали, как и где нашли "мину" Антоненко – видео

Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, якобы перед обыском попросил родственника спрятать похожий на мину предмет. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

По данным правоохранителей, через две минуты после задержания Антоненко написал родственнику SMS с просьбой забрать сумку, где была "мина". Еще через четыре минуты перезвонил, чтобы убедиться, что тот сообщение прочел.

Читайте также: Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета

Спустя сутки полиция нашла "мину" во время обыска в IT-компании, расположенной на первом этаже дома, где жил Антоненко. "Мина" была спрятана в купюроприемнике. По словам работника компании, родственник Антоненко якобы попросил оставить этот предмет в офисе. При этом он назвал его "роутером" и попросил спрятать так, "чтобы никто не видел".

Найденный предмет отправили на экспертизу: будут проверять, действительно ли это противопехотная мина МОН-50.

Читайте также: Антоненко о своем "ультранационализме": Я наполовину еврей