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Антоненко о своем "ультранационализме": Я наполовину еврей

Антоненко о своем "ультранационализме": Я наполовину еврей - Фото
Андрей Антоненко (Фото - скриншот из видео Радио Свобода - Youtube)
14.12.2019, 08:08

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета в суде привел свои контраргументы на результаты экспертиз

Боец ССО и музыкант Андрея Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что он не похож на того человека, который указан на видео, и привел несколько аргументов.

"В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении, я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, каким-то образом своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье... Это первое.  Второе. Относительно всех этих экспертиз. Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить, идентифицировать, с бородой. Но, там так интересно прикрепили фото 19-го года в повороте, что любого человека с бородой, если поставить в кепке, они будут похожи. Почему Вы на Facebook не нашли фото в тот день именно?" - сказал Антоненко.

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По его словам, он с 2013 года носит "бороду цельную".

"Она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек на видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который выглядит там. Плюс еще один момент – уши. Прошу отметить, мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками", - подчеркнул Антоненко.

Он обратил внимание прокуроров и судьи еще на один момент.

"Характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...Вот и все.  Я готов и буду сотрудничать. Обязуюсь оказывать полное содействие, любую информацию, появляться на указанное время, что на вызовы, на допросы, на любые требования...  Хотел бы отметить, что людей, которые якобы указанные в том группировке, там есть люди, с которыми я просто не знаком, не знаю об их существовании – Дугарь (подозреваемая Яна Дугарь, - ред.).".

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
  • 14 декабря суд арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.

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