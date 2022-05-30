"Женщины из стали". Родственники защитников Мариуполя создали совет жен и матерей
Родственники защитников Мариуполя объявили о создании совета жен и матерей "Женщины из стали". Об этом они сообщили на брифинге в понедельник.
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"Мы должны как можно быстрее вернуть наших героев домой. Мы должны иметь гарантии выполнения Женевских конвенций. Мы говорим о живых, пленных, раненых, без вести пропавших, депортированных. И сегодня мы объявляем о создании совета жен и матерей защитников Украины – "Женщины из стали". Этот совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей", — рассказала жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая.
У совета будет Telegram-канал для координации действий в возвращении военных.
Зарицкая рассказала, что последний раз общалась со своим мужем 17 мая и не знает, что с ним и где он.
По последней информации, защитники Мариуполя остаются в тех же местах, куда их увезли с Азовстали. Но связи с ними нет.
- 24 мая жена командира батальона Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко рассказала The Guardian, что украинские военные, которые три месяца защищали осажденный завод Азовсталь в Мариуполе, а затем по приказу командования сдались в плен российским оккупантам, находятся в удовлетворительных условиях.
- По разным данным, из Азовстали вышли от 1500 до 2000 украинских военных.
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