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02.02.2019, 12:15

Журналистка баллотируется в президенты Украины - СМИ

Журналистка баллотируется в президенты Украины - СМИ - Фото
Юлия Литвиненко (фото - Facebook)

Журналистка Юлия Литвиненко подала документы для участия в выборах президента

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Журналистка Юлия Литвиненко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает телеканал Прямой.

О своем желании баллотироваться в президенты Литвиненко ранее заявила в интервью Евгению Киселеву в эфире этого канала.

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Согласно социологическим исследованиям, 74% украинцев планируют принять участие в выборах президента 31 марта.

Из них 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% - "скорее" будут голосовать. 12% ответили, что однозначно не пойдут на выборы, 5% - скорее не пойдут.

Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет наименее заинтересована в голосовании - только 26% из них заявили, что "однозначно" проголосуют по сравнению с 37% опрошенных в возрасте от 51 года и старше.

Опрос проводился среди 2400 граждан от 18 лет и старше с 13 по 27 декабря 2018 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

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Теги: выборы, цик, Юлия Литвиненко
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