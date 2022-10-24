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Журналисты нашли секретное подразделение армии РФ, наводящее ракеты на цели в Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 22:09
Журналисты нашли секретное подразделение армии РФ, наводящее ракеты на цели в Украине - Фото
Фото: Bellingcat

Наводкой российских ракет на цели в Украине занимается специальное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. К такому выводу пришла группа журналистов-расследователей во главе с Христо Грозевым из Bellingcat.

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Чтобы узнать, какая структура в Вооруженных силах России занимается определением целей и полетных траекторий для управляемых ракет, журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel  проанализировали данные тысяч выпускников специализированных военных вузов.

ГВЦ, куда пошли служить некоторые из них, показался расследователям именно тем местом, где могут заниматься вычислением траекторий для ракет.

Чтобы проверить эту гипотезу, они изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.

Анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет ему звонили с одного конкретного номера, принадлежащего полковнику Игорю Багнюку, зарегистрированному по адресу ГВЦ.

Затем журналисты изучили метаданные звонков самого Багнюка и обнаружили, что он интенсивно общается с более чем 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. На основе повторяющихся кластеров по звонкам они идентифицировали команду из 33 военных инженеров, которые подчиняются полковнику Багнюку.

Журналисты нашли секретное подразделение армии РФ, наводящее ракеты на цели в Украине

Все они зарегистрированы по одному адресу – Знаменка, 19 в Москве, где находится здание Генштаба Вооруженных сил России.

Большинство из них – молодые мужчины и женщины с бекграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр.

Обнаруженное журналистами подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет:

→ ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза;
→ 9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов;
→ Х-101 (воздушного базирования) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.

Сами наводчики категорически отрицают, что работают в ГВЦ и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

Андрій Водяний
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