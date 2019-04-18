Жвания не отзывал свой иск против Порошенко - судья

Давид Жвания (фото - LIGA.net)

Экс-депутат Давид Жвания не отзывал заявления о запрете выезда топ-чиновникам. Окружной админсуд взял заявление в работу. Об этом сообщил журналистам на брифинге судья-спикер Богдан Санин, передает корреспондент LIGA.net.

Санин отметил, что у суда не было оснований сомневаться в том, что заявление подал Жвания, так как на документе была подпись. "Мы сочли, что это вызовет невероятный резонанс. Это очень интересное для общественности дело. Поэтому заявление было опубликовано", - сказал он.

Реклама

Санин также сообщил, что в суд не поступало требование Жвании отозвать заявление.

"Никакой другой реакции кроме публикации в СМИ мы не видели", - добавил он.

Санин уточнил, что заявление было зарегистрировано ещё в среду, 17 апреля, но для того, чтобы зафиксировать в реестре всех чиновников, о которых идет речь в заявлении, понадобилось не менее девяти часов.

"Заявление передано судье. Теперь процессуальные решения будет принимать сам судья", - подытожил он.

Вчера Окружной админсуд Киева на своем официальном сайте опубликовал иск от якобы Жвании о запрете выезжать за границу президенту Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию, а также судьям Верховного и апелляционного судов в течение года после парламентских и президентских выборов и в течение года после их увольнения. В целом в иске указаны 180 чиновников.

При этом сам Жвания заявил, что не подавал такой иск, и пообещал обратиться в Окружной админсуд, чтобы он опроверг эту информацию. Бывший депутат заявил, что на иске нет его подписи.