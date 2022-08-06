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К Черноморску подходит первое с 24 февраля торговое судно

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 17:07
К Черноморску подходит первое с 24 февраля торговое судно - Фото
Судно Fulmar S (фото - Marine Traffic)

К порту Черноморск под Одессой подходит первое с начала полномасштабного вторжения России торговое судно. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, речь идет о турецком сухогрузе Fulmar S, который ходит под флагом Барбадоса. Ожидается, что он прибудет в порт около 20:00, сообщил в Facebook Андрей Клименко, глава Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главред BlackSeaNews.

К Черноморску подходит первое с 24 февраля торговое судно

По его словам, судно вышло из порта Бандырма в Мраморном море еще 27 июля, затем стояло на якорной стоянке у порта Пендик в Мраморном море и возле пролива Босфор в Черном. 5 августа Fulmar S выдвинулось в сторону Черноморска.

В Минобороны Турции сообщили, что судно прошло проверку перед отходом в Украину.

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Марк Сировой
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зерно судно черноморск Fulmar S
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