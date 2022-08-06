К Черноморску подходит первое с 24 февраля торговое судно

К порту Черноморск под Одессой подходит первое с начала полномасштабного вторжения России торговое судно. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, речь идет о турецком сухогрузе Fulmar S, который ходит под флагом Барбадоса. Ожидается, что он прибудет в порт около 20:00, сообщил в Facebook Андрей Клименко, глава Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главред BlackSeaNews.

По его словам, судно вышло из порта Бандырма в Мраморном море еще 27 июля, затем стояло на якорной стоянке у порта Пендик в Мраморном море и возле пролива Босфор в Черном. 5 августа Fulmar S выдвинулось в сторону Черноморска.

В Минобороны Турции сообщили, что судно прошло проверку перед отходом в Украину.

Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения вышло из порта Черноморска 1 августа. Оно направляется в Ливан.

5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они идут в Турцию, Великобританию и Ирландию.

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Марк Сировой

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