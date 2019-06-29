К одному из освобожденных вчера пленных уже приходила СБУ

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Дмитрий Великий, которого накануне освободили из плена боевиков и который находится в розыске за дезертирство, уже успел побывать в отделении полиции. Об этом он рассказал телеканалу 112, выходя их отделения полиции в Павлограде.

По его словам, ночью к нему в дом пришли сотрудники СБУ. "Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий.

Он добавил, что ему ничего не рассказали, повезли в СБУ и продержали там до 4 утра.

Затем его увезли в военную прокуратуру и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлограде. Великий сообщил, что отказался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Вчера, 28 июня, поздно вечером четверо украинских пленных, удерживаемых ранее в Донбассе.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что позже украинцы пройдут стандартную процедуру проверки.

Накануне главари террористических организаций Денис Пушилин и Леонид Пасечник встретились с главой политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа - За життя Виктором Медведчуком и согласились передать ему четверых заложников. В СБУ сказали, что не имеют официальной информации об этих заложниках.