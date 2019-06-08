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08.06.2019, 15:27

К партии Вакарчука присоединился журналист Сергей Рахманин

К партии Вакарчука присоединился журналист Сергей Рахманин - Фото
Сергей Рахманин (фото - скриншот видео)

Журналист заявил: "Чувствую, что могу помочь меняться стране"

Заместитель главного редактора газеты Зеркало недели Сергей Рахманин присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчука Голос, с которой он идет на парламентские выборы. Об этом сообщается в Facebook политической силы.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствуется в себе готовность к переменам в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь менять страну", - сказал Рахманин, передает пресс-служба партии.

Ранее сегодня стало известно, что телеведущий Сергей Притула также пойдет на парламентские выборы в списке партии Вакарчука.

Читайте также: Выборы. Самопомощь представила первые номера в списке партии

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Теги: Сергей Рахманин, голос, Святослав Вакарчук
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