К партии Вакарчука присоединился журналист Сергей Рахманин

Сергей Рахманин (фото - скриншот видео)

Заместитель главного редактора газеты Зеркало недели Сергей Рахманин присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчука Голос, с которой он идет на парламентские выборы. Об этом сообщается в Facebook политической силы.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствуется в себе готовность к переменам в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь менять страну", - сказал Рахманин, передает пресс-служба партии.

Ранее сегодня стало известно, что телеведущий Сергей Притула также пойдет на парламентские выборы в списке партии Вакарчука.

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