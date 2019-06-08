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08.06.2019, 13:58

Выборы. Самопомощь представила первые номера в списке партии

Выборы. Самопомощь представила первые номера в списке партии - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В первой пятерке - мэр Львова Садовый и вице-спикер парламента Сыроид

Объединение Самопомощь представила первые номера своего списка на парламентских выборах. Список был утвержден не съезде партии, сообщается в Facebook Самопомощи.

Возглавил список лидер политической силы и мэр Львова Андрей Садовый. Второй номер – депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, третья – Александра Дрик, "одна из самых известных антикоррупционных активистов движения в Украине, четвертая – волонтер и депутат облсовета Татьяна Бидняк, пятая – вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Номер 6 в списке – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, 7 – лидер фракции Самопомощь Олег Березюк, 8 – основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить, 9 – депутат Самопомощи Татьяна Острикова, 10 – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Всего в списке – 106 кандидатов.

В партии сообщают, что "более 80% - это новые лица в украинском политикуме".

Также уточняется, что избирательный список Самопомощи формировался из трех списков: действующих народных депутатов, лидеров партии в регионах и лидеров общественной мысли и экспертной среды.

Ранее сегодня первую десятку списка своей партии представил Игорь Смешко.

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Теги: выборы, андрей садовый, самопомощь
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