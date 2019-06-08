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08.06.2019, 12:08

Выборы. Смешко представил первую десятку своей партии

Выборы. Смешко представил первую десятку своей партии - Фото
Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net

Партия Сила и честь показала свою первую десятку на парламентские выборы

Партия Сила и честь Игоря Смешко провела съезд, на котором была представлена первая десятка избирательного списка на досрочные парламентские выборы 21 июля. Съезд партии проходит в субботу, 8 июля, в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"Первая десятка – это те люди, которые с первых минут должны доказать, что мы не шутим и приводим патриотических профессионалов, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства", - заявил Смешко.

В первую десятку партии Сила и честь, помимо Смешко, вошли нардепы от Самопомощи Елена Сотник, Иван Мирошниченко, Ирина Сысоенко, нардеп от БПП и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-начальник Генерального штаба Владимир Замана.

Также в первой десятке: экс-член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Романюк, помощник нардепа 4-5 созывов Василия Шпака Андрей Гайдуцкий, экс-сотрудник СБУ и экс-глава Госслужбы по контролю за наркотиками Владимир Тимошенко, а также экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

Ранее сегодня телеведущий и общественный деятель Сергей Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии музыканта Святослава ВакарчукаГолос.

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Теги: выборы, игорь смешко, Сила и честь
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