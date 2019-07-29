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К политзаключенному в РФ Карпюку не пустили единственную посылку

К политзаключенному в РФ Карпюку не пустили единственную посылку - Фото
Фото: скриншот из видео
29.07.2019, 17:13

Политическому заключенному Николаю Карпюку разрешается принимать только одну посылку в год

К политзаключенному Николаю Карпюку, удерживаемому страной-оккупантом РФ, не пустили единственную за год посылку с продуктами. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на слова его адвоката Алексея Барановского. 

Карпюк сообщил Барановскому, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую тот отправил ему две недели назад. Формальной причиной для отказа в принятии посылки тюремщиками, по словам адвоката, стал ее чрезмерный вес. 

"Хотя это спорный вопрос. В прошлом году в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, в частности изменения касались и граничного веса посылок. Лимит в 20 кг - отменили", - объяснил адвокат. 

По словам правозащитника, посылка в основном состояла из кофе, сигарет и черного шоколада, уточнив, что Карпюк предварительно согласовывал вес посылки с администрацией колонии.

Адвокат заявляет, что Карпюк не сказал прямо, из-за чего администрация "Владимирского централа" отказалась принимать посылку, указав лишь, что "у кого-то грудная "жаба" задавилась до потери меры". 

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Они обвиняются в том. что якобы в конце 1994 - начале 1995 года воевали против сил РФ в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия. При этом обвинение не имеет доказательств того, что Карпюк и Клыха в тот момент находились на территории конфликта.  

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николай карпюк политзаключенные в россии
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